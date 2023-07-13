Мир 13 июля 2023, 21:15 Шольц заявил, что не стал бы идти с Путиным в поход Шольц заявил, что не стал бы идти с Путиным в поход по Альпам РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не стал бы брать с собой президента России Владимира Путина в поход по Альпам. Свой выбор он бы остановил на лидере Франции Эммануэле Макроне и испанском премьере Педро Санчесе. Слова Шольца привело РИА «Новости».

Шольц в четверг, 13 июля, провел встречу с жителями баварского города Фюссен. Во время беседы канцлера спросили, кого бы он он не стал брать с собой в туристический поход.

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«С кем бы я не отправился в поход по хижинам (так в Баварии называют походы по туристическим тропам в Альпах — прим. ред.), так это Путин», — ответил Шольц.

Он добавил, что пригласил бы в путешествие Макрона и Санчеса. По словам немецкого лидера, президент Франции и премьер-министр Испании находятся в хорошей физической форме.