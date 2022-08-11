Шольц заявил, что не представляет прекращения выдачи шенгенских виз россиянам

Ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, он с трудом представляет размышления о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, сообщил ТАСС.

Глава немецкого правительства прокомментировал призывы прекратить выдачу виз российским гражданам. По его словам, обычные россияне не несут ответственности за происходящее на Украине, поэтому ему трудно представить подобное ограничение. «Я с трудом представляю себе это», — отметил Шольц.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что власти Евросоюза приступили к обсуждению седьмого пакета санкций против России. Страны — участницы ЕС также обсудят возможность запрета на выдачу виз для россиян, но пока решение не приняли, уточнил он.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал подобные предложения проявлением шовинизма. По его словам, инициаторы запрета на выдачу виз пытаются «отменить» все русское, но это невозможно.