Шольц заявил, что Германия поставила на Украину только оборонительное вооружение

Германия поставила Украине только оборонительное вооружение, остальные возможные поставки пока не комментируются. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время партийного мероприятия Социал-демократической партии Германии.

«Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое. Речь идет всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить. Они (вооружения — ред.) помогают обороняться, и это то, что мы запустили», — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос. Слова германского канцлера опубликовало РИА «Новости».

Ранее канцлер выразил мнение, что отказ принимать Украину в ряды НАТО был правильным. В то же время, введение западных санкций он назвал одновременно и грамотным давлением, и путем к дипломатическому решению ситуации. Шольц отметил, что в свое время на повестке обсуждений альянса не было вступления Грузии и Украины в состав НАТО.