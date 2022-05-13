Шольц заявил, что Германия не примет «навязанный» Россией мир на Украине

В Германии отказались соглашаться с миром на Украине, если Россия станет диктовать стране свои условия. Обе стороны якобы должны прийти к взаимопониманию.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил об этом на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которое состоялось в Кельне. Его слова привело агентство DPA.

«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», — подчеркнул Шольц.

Условием подлинного мира между странами он назвал достижение ими взаимопонимания, написало РИА ФАН.

Германия, по словам Шольца, обязана оказать Украине помощь и продолжит поставлять ей вооружение. К конфронтации между РФ и НАТО подобные действия, заметил канцлер, вести не должны. Он предположил, что последствия происходящего останутся ощутимыми «и через 100 лет».

Спецоперацию России Шольц объяснил желанием РФ «расширить собственное влияние и увеличить территории». Ситуацию на Украине канцлер Германии обсудил 13 мая в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным.