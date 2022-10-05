Шольц заявил, что ФРГ сможет обеспечить свою энергобезопасность без «Северных потоков» | 360°

Мир 05 октября 2022, 01:59 Поделиться Telegram

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Viber Шольц заявил, что ФРГ сможет обеспечить свою энергобезопасность без «Северных потоков» Канцлер Шольц: ФРГ сможет обеспечить свою энергобезопасность без «Северных потоков» РИА «Новости»

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Германия, несмотря на диверсии на «Северных потоках», способна обеспечить свою энергетическую безопасность. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова привело РИА «Новости».

«Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море», — отметил глава немецкого правительства.

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Диверсии произошли 26 сентября на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Давление на поврежденных участках уже стабилизировалось, сообщили в Газпроме 3 октября. Несколько европейских государств во главе с Германией хотят провести расследование и выяснить обстоятельства инцидента.

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Ранее в Минобороны США опровергли причастность к ЧП на российских газовых магистралях. В Пентагоне также не смогли поделиться новой информацией по этому делу. При этом экс-сенатор США Ричард Блэк считает, что у Вашингтона был реальный мотив устроить диверсию.

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