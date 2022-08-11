Шольц заявил, что для восстановления Украины потребуются миллиарды

Поставляя Украине оружие, не стоит забывать и о восстановлении инфраструктуры этой страны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, на восстановление уйдут миллиарды, а сама идея выглядит масштабнее «плана Маршалла», сообщили «Известия».

«Мы должны обратиться к вопросу восстановления — инфраструктуры, зданий, учреждений», — заявил глава немецкого правительства в ходе большой летней пресс-конференции. По его словам, случившееся на Украине — настоящая драма, на последствия которой придется потратить миллиарды. Он сравнил оказание помощи Украине с «планом Маршалла» — программе США по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

Шольц подчеркнул: только украинские власти и народ уполномочены решать, на каких условиях заключать перемирие. «Принудительный мир» не сработает, отметил канцлер и добавил, что необходимо продолжать поставки оружия на Украину.

Немецкий канцлер заявил, что ответственность за украинский кризис лежит на российском руководстве. Простые россияне «не виноваты» в этом, поэтому ему трудно представить отмену выдачи шенгенских виз российским гражданам.