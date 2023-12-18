Мир 18 декабря 2023, 14:46 Шольц заболел ковидом Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заболел COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Шольц сообщил, что сдал тест на коронавирусную инфекцию. Он показал положительный результат.

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«Актуальный тест на COVID-19 показывает две полоски. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение», — подчеркнул политик.

Шольц добавил, что отдыхать не собирается. Он планирует работать на «удаленке» — в изоляции.

Как напомнил RT, страны Евросоюза выбросили минимум 215 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Их общая стоимость составила порядка четырех миллиардов евро.

За время пандемии COVID-19 в Евросоюз поступило около 1,5 миллиарда доз вакцин. Многие из них «оказались на свалках» по всему ЕС. Лидером по «выбросу» оказалась Германия. Там избавились от 83 миллионов доз вакцин от коронавируса.