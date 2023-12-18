18 декабря 2023, 14:46
Шольц заболел ковидом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом
Немецкий канцлер Олаф Шольц заболел COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Шольц сообщил, что сдал тест на коронавирусную инфекцию. Он показал положительный результат.
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«Актуальный тест на COVID-19 показывает две полоски. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение», — подчеркнул политик.
Шольц добавил, что отдыхать не собирается. Он планирует работать на «удаленке» — в изоляции.
Как напомнил RT, страны Евросоюза выбросили минимум 215 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Их общая стоимость составила порядка четырех миллиардов евро.
За время пандемии COVID-19 в Евросоюз поступило около 1,5 миллиарда доз вакцин. Многие из них «оказались на свалках» по всему ЕС. Лидером по «выбросу» оказалась Германия. Там избавились от 83 миллионов доз вакцин от коронавируса.
Коронавирус в России и в мире
Олаф Шольц
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