Шольц предложил расширить границы Евросоюза | 360°

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Шольц предложил расширить границы Евросоюза

Канцлер ФРГ Шольц: Евросоюз нужно расширить для усиления влияния в мире

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на съезде Партии европейских социалистов, предложил расширить Евросоюз. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Reuters.

По словам глава немецкого правительства, Евросоюз «состоит из 27, 30 или 36 государств и с 500 миллионами проживающих в нем граждан», поэтому он сможет «усилить свое влияние в мире».

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«Я поддерживаю идею расширения ЕС. То, что Евросоюз продолжает расти на восток, является выигрышным для всех нас», — отметил Шольц.

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Также канцлер высказался за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике. Он считает, что это должно коснуться и других областей, например, сфереу налогообложения.

«Если нашей целью является геополитическая Европа, то решения большинства — это приобретение, а не потеря суверенитета», — заявил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сможет обеспечить свою энергетическую безопасность, несмотря на диверсии на «Северных потоках».

Германия

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