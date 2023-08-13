13 августа 2023, 19:26
Шольц выступил за международные переговоры для урегулирования конфликта на Украине
Шольц выступил за дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для завершения украинского конфликта необходимы дипломатические усилия. В интервью германскому телеканалу ZDF он подчеркнул, что переговоры по этой теме должны быть международными.
Прошедшие в Джидде консультации, которые посвятили Украине и на которые не пригласили представителей России, Шольц назвал «очень важными». По его мнению, это лишь «только начало», и впереди — долгий путь. Канцлер добавил, что состав делегаций был очень разнообразным. Особенно он отметил, что там присутствовали те страны, которые, по его мнению, не занимают в настоящий момент четкой позиции — например, страны Латинской Америки.
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«Поэтому имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по неправильному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — сказал Шольц.
Двухдневные консультации по ситуации на Украине прошли в Джидде в прошлые выходные. Сенатор Пушков призвал не преувеличивать значение этой встречи и заявил, что Запад и Юг так не пришли к консенсусу. Участники лишь обсудили ситуацию, продекларировали общие принципы ООН, но даже не сделали итогового заявления.
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Олаф Шольц
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