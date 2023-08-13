Мир 13 августа 2023, 19:26 Шольц выступил за международные переговоры для урегулирования конфликта на Украине Шольц выступил за дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для завершения украинского конфликта необходимы дипломатические усилия. В интервью германскому телеканалу ZDF он подчеркнул, что переговоры по этой теме должны быть международными.

Прошедшие в Джидде консультации, которые посвятили Украине и на которые не пригласили представителей России, Шольц назвал «очень важными». По его мнению, это лишь «только начало», и впереди — долгий путь. Канцлер добавил, что состав делегаций был очень разнообразным. Особенно он отметил, что там присутствовали те страны, которые, по его мнению, не занимают в настоящий момент четкой позиции — например, страны Латинской Америки.

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«Поэтому имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по неправильному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным», — сказал Шольц.

Двухдневные консультации по ситуации на Украине прошли в Джидде в прошлые выходные. Сенатор Пушков призвал не преувеличивать значение этой встречи и заявил, что Запад и Юг так не пришли к консенсусу. Участники лишь обсудили ситуацию, продекларировали общие принципы ООН, но даже не сделали итогового заявления.