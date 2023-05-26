Мир 26 мая 2023, 08:38 Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине РИА «Новости»

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Способы урегулирования ситуации вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

«Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир», — уточнил он. Шольц предостерег от варианта сделать существующую линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной.

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По мнению Шольца, такое развитие ситуации может сделать законными территориальные приобретения РФ. Он выступил за «справедливый мир», главным условием которого канцлер Германии назвал вывод российских войск.

Шольц не дал конкретного ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. Он лишь заметил, что Германия не намерена формулировать условия, которые хочет выдвинуть Украина.

Ранее Шольц прояснил вопрос военной помощи Украине после завершения спецоперации.