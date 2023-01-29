Мир 29 января 2023, 14:37 Шольц выступил против втягивания НАТО в украинский конфликт Канцлер ФРГ Шольц: сделаю все, чтобы не произошло войны между Россией и НАТО rawpixel

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Отправивший на Украину немецкие танки канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не допустит эскалации конфликта на Украине между Россией и НАТО. Об этом он рассказал изданию Tagesspiegel.

«Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы (Происходящее на Украине — прим. ред.) не переросло в войну между Россией и НАТО», — заявил он о себе.

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Он добавил, что несет ответственность за свою страну и граждан, которые ожидают от него взвешенных решений.

Шольц также прокомментировал недавнее высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «войне против России». По мнению лидера страны, Бербок тоже не хочет прямого столкновения.

Он также сообщил, что будет продолжать общаться с президентом России Владимиром Путиным, как это часто делает французский лидер Эммануэль Макрон. Шольц напомнил, что последний телефонный разговор с российским президентом состоялся в декабре прошлого года.