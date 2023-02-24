Мир 24 февраля 2023, 14:30 Шольц выступил против сноса памятников воинам СССР Канцлер ФРГ Шольц не счел нужным устранение советских танков с мемориала в Тиргартене Pxhere

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Советские танки на мемориале в районе Тиргартен — часть памятника и дань уважения действиям СССР в борьбе с нацистами. Такое заявление сделал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он поделился мнением в интервью газете Bild.

«Для меня танки являются частью мемориала, который по праву отдает дань уважения действиям советских войск в борьбе с нацистами», — сказал Шольц.

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Таким образом он ответил на вопрос, нужно ли сохранять в памятнике танки СССР с учетом ситуации на Украине.

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Мемориал в Тиргартене — одно из первых подобных сооружений в Германии. Его возвели в ноябре 1945 года. Под памятником находится братская могила, хранящая прах павших при штурме Берлина.

Основная часть мемориала — вогнутый ряд колонн. На главном постаменте находится статуя советского воина, отлитая из бронзы. Рядом с ней расположены два танка Т-34 и два артиллерийских орудия.

В 2000 году мемориал в Тиргартене отреставрировали.