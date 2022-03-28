Шольц выступил против бесполетной зоны на Украине

Германия выступает против отправки миротворческого контингента НАТО на Украину. Об этом в интервью ARD сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы не будем добиваться там бесполетной зоны», — заявил Шольц.

В то же время он пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Главным инструментом здесь, по его мнению, являются санкции со стороны Запада в адрес РФ.

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что организация не планирует направлять свои силы на Украину. Генсек также подчеркнул, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине. По его словам, ложь об Украине и Североатлантическом альянсе распространяют власти Китая.

В то же время, Столтенберг сообщил, что страны Альянса увеличили поставки вооружений и гуманитарной помощи на Украину. По его словам, НАТО стремится не допустить выхода конфликта из-под контроля или за пределы Украины, поэтому увеличивает военное присутствие на своих восточных границах и выступает против введения бесполетной зоны над Украиной.