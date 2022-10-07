Шольц выступил категорически против применения ядерного оружия | 360°

Мир 07 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Шольц выступил категорически против применения ядерного оружия Правительство ФРГ заявило, что канцлер Шольц выступает против применения ядерного оружия РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц решительно против применения ядерного оружия. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Ему задали вопрос о реакции Шольца на слова украинского президента Владимира Зеленского, предложившего нанести «превентивный удар» по России, не дожидаясь ядерной атаки с ее стороны. Конкретной позиции Шольца именно по этому заявлению пока нет, однако он высказывал свое мнение и ранее.

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«Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — информировал Бюхнер.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на призыв Зеленского, и добавил, что ответственность за эти слова должны нести США и Британия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Зеленский — «накачанный оружием монстр», «неуравновешенный персонаж», руками которого могут «уничтожить планету». Киевский режим фактически признал «абсолютную преступность своих помыслов», заметила Захарова.

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