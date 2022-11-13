Мир 13 ноября 2022, 21:33 Шольц выразил надежду на приезд Путина на саммит G20 Канцлер ФРГ Шольц выразил сожаление в связи с решением Путина не участвовать в саммите G20 РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление в связи с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали. Об этом сообщило агентство DPA.

«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20», — отметил Шольц.

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По мнению канцлера, «в таком случае, Путину пришлось бы столкнуться со всеми вопросами, которые бы сформулировали многие страны». Шольц уверен, что российский лидер уже не поменяет свое решение по поездке на Бали.

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«Если это произойдет, меня бы это порадовало», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти Китая должны повлиять на Россию из-за проведения специальной операции. По его мнению, российская сторона должна прекратить проведение СВО и вывести войска с территории Украины.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Владимир Путин не поедет на G20, Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.