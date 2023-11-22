Мир 22 ноября 2023, 23:10 Шольц выдвинул требования Путину по Украине Канцлер ФРГ Шольц призвал Путина прекратить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе саммита G20 обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить спецоперацию на Украине. Об этом немецкий лидер сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, написал ТАСС.

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эти боевые действия закончились», — сказал он.

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Шольц отметил, что президент России впервые с начала конфликта на Украине участвовал в видеоконференции лидеров стран G20. По его словам, Германия выступает за длительный мир на Украине на основе Устава ООН. При этом он подтвердил готовность ФРГ и Италии поддерживать бывшую советскую республику столько, сколько потребуется.

На внеочередном саммите G20 заявил президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Российский лидер также призвал задуматься о необходимости прекратить трагедию военных действий.