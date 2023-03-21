Мир 21 марта 2023, 07:26 Шольц вспомнил детали прошлых телефонных разговоров с Путиным Канцлер ФРГ Шольц: телефонные переговоры c Путиным длились до полутора часов РИА «Новости»

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Телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились по часу-полтора, иногда — на немецком языке без переводчика. Такими воспоминаниями поделился с участниками мероприятия газеты Rheinische Post в Дюссельдорфе канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это долгие переговоры — иногда час, иногда полтора. Иногда на немецком, иногда с переводом. <…> Мы обращаемся на вы», — сказал он.

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Олаф Шольц заявил, что регулярно созванивается с российским президентом. Он признал, что между ними сохранились разногласия, «вопиющие различия во мнениях», особенно по теме проведения спецоперации на Украине, и лидеры не приблизились к их разрешению. Канцлер осудил проведение кампании, но объявил, что Германия не желает победы киевского режима на поле боя — лишь обеспечения безопасности страны.

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Последние телефонные переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина прошли 2 декабря 2022 года. После них канцлер заявил, что важно сохранять контакт с Россией, несмотря на расхождение во взглядах. Позднее Федеральный архив Германии пожаловался на то, что эти телефонные переговоры не записывали.