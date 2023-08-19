Мир 19 августа 2023, 16:37 Шольц усомнился в победе Трампа на выборах в 2024 году Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не верит в победу Трампа на президентских выборах РИА «Новости»

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США после выборов в 2024 году маловероятно. Слова немецкого политика привело издание TZ.

Шольц выразил твердую уверенность, что на предстоящих выборах главы Белого дома победу одержит действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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«Более вероятно, что президент Байден будет переизбран. <…> Мы тщательно рассматриваем сценарии развития всех международных ситуаций», — указал канцлер ФРГ.

По его словам, у Байдена есть «невероятный опыт в международной политике» и «здравый смысл». Действующий американский лидер якобы может преодолеть раскол в обществе США.

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп практически уверен, что победит на следующих президентских выборах. По его словам, шансы приближены к 100%. Политик подчеркнул, что не видит никого из республиканцев, кто мог бы составить ему конкуренцию на январских праймериз.