18 февраля 2023, 10:14
Шольц упрекнул союзников Германии за позицию по поставкам танков Украине
FT: канцлер ФРГ Шольц разочаровался позицией союзников по поставкам танков Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц оказался разочарован позицией некоторых союзников страны в вопросе поставок танков украинским военным. Об этом сообщила газета Financial Times.
В ходе выступления на конференции в Мюнхене политика спросили, как он относится к затягиванию поставок Leopard 2 со стороны некоторых государств, тогда как самого Шольца ранее критиковали за нерешительность в этом вопросе.
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«Мне следует переадресовать этот вопрос тем, кто так громко призывал Германию начать действовать. Я призываю тех, кто действительно может передать Украине танки, наконец сделать это», — ответил канцлер.
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Автор материала подчеркнул, что сухой ответ Шольца продемонстрировал его разочарование союзниками, которые на протяжении долго времени давили на Германию в поставках танков, однако сами отказались делать такой же шаг.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что немецкие власти могут передать Украине лишь половину батальона танков Leopard 2 A6. Он отметил, что состояние техники оставляет желать лучшего.
Германия
Олаф Шольц
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