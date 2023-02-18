Мир 18 февраля 2023, 10:14 Шольц упрекнул союзников Германии за позицию по поставкам танков Украине FT: канцлер ФРГ Шольц разочаровался позицией союзников по поставкам танков Украине РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц оказался разочарован позицией некоторых союзников страны в вопросе поставок танков украинским военным. Об этом сообщила газета Financial Times.

В ходе выступления на конференции в Мюнхене политика спросили, как он относится к затягиванию поставок Leopard 2 со стороны некоторых государств, тогда как самого Шольца ранее критиковали за нерешительность в этом вопросе.

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«Мне следует переадресовать этот вопрос тем, кто так громко призывал Германию начать действовать. Я призываю тех, кто действительно может передать Украине танки, наконец сделать это», — ответил канцлер.

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Автор материала подчеркнул, что сухой ответ Шольца продемонстрировал его разочарование союзниками, которые на протяжении долго времени давили на Германию в поставках танков, однако сами отказались делать такой же шаг.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что немецкие власти могут передать Украине лишь половину батальона танков Leopard 2 A6. Он отметил, что состояние техники оставляет желать лучшего.