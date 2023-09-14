Мир 14 сентября 2023, 20:33 Шольц сравнил военную помощь Украине с бомбежками Югославии Шольц: поддержка Украины сравнима с военной операцией в Югославии РИА «Новости»

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Военную поддержку, которую ФРГ оказывает Украине, можно сравнить с участием Германии в бомбардировках Югославии. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo.

Военную операцию на Балканах Шольц назвал первым случаем после падения нацистского режима, когда Германия использовала вооруженные силы для операции на территории другой страны.

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Фактически с этой военной операции началась политическая карьера будущего канцлера. Его избрали депутатом в бундестаг в 1998 году.

«Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства», — подчеркнул Шольц.

В марте 1999 года силы НАТО начали военную операцию в Югославии без одобрения Совета Безопасности ООН. Военные сбросили тысячи бомб, в том числе с обедненным ураном. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей.

Глава СВР Сергей Нарышкин отмечал, что страны НАТО не вынесли нравственных уроков из военной операции в Югославии. Они продолжили совершать военные преступления в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане.