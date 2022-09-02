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Шольц заявил о желании и дальше вести переговоры с Путиным

Канцлер Шольц заявил о желании и дальше вести переговоры с президентом Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц намеревается продолжить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на встрече с жителями Эссена. Трансляция мероприятия велась на сайте газеты Die Welt.

Немецкий политик рассказал, что находится в тесном контакте с президентом России и не собирается прерывать взаимодействие.

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«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать», — рассказал канцлер.

Ранее Шольц уже говорил о необходимости продолжать диалог с российским президентом. По его словам, прямое общение важно в особенности в момент кризиса, ведь только при переговорах можно попытаться донести России точку зрения Запада, напомнило РИА «Новости».

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Однако канцлер заявил, что не считает возможным в ближайшем времени нормализовать отношения с Россией.

Германия

Россия

Олаф Шольц

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