16 сентября 2023, 19:36
Шольц схлестнулся с журналистами, назвавшими Германию «больным человеком Европы»
Шольц резко ответил на статью, где Германию назвали «больным человеком Европы»
Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил журналистам британской The Economist, которые назвали страну новым «больным человеком Европы». В интервью Die Welt он опроверг утверждение, что немецкая экономика замедлилась из-за политики властей.
Шольц заметил, что «англосаксонская газета» раскритиковала его политику, так как Германия отказалась увеличивать государственный долг до ста, а то и двухсот миллиардов евро в год.
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«Мой ответ — нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые», — заявил канцлер ФРГ.
По его мнению, основной проблемой для страны стало замедление экспорта — сначала из-за пандемии COVID-19, потом из-за инфляционного роста, а также подорожания энергоносителей.
Ранее Олаф Шольц сравнил военную поддержку киевского режима с участием немецких военнослужащих в операции НАТО в Югославии, завершившейся массированными бомбардировками, в том числе боеприпасами с обедненным ураном.
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