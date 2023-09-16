Мир 16 сентября 2023, 19:36 Шольц схлестнулся с журналистами, назвавшими Германию «больным человеком Европы» Шольц резко ответил на статью, где Германию назвали «больным человеком Европы» РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил журналистам британской The Economist, которые назвали страну новым «больным человеком Европы». В интервью Die Welt он опроверг утверждение, что немецкая экономика замедлилась из-за политики властей.

Шольц заметил, что «англосаксонская газета» раскритиковала его политику, так как Германия отказалась увеличивать государственный долг до ста, а то и двухсот миллиардов евро в год.

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«Мой ответ — нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые», — заявил канцлер ФРГ.

По его мнению, основной проблемой для страны стало замедление экспорта — сначала из-за пандемии COVID-19, потом из-за инфляционного роста, а также подорожания энергоносителей.

Ранее Олаф Шольц сравнил военную поддержку киевского режима с участием немецких военнослужащих в операции НАТО в Югославии, завершившейся массированными бомбардировками, в том числе боеприпасами с обедненным ураном.