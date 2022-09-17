Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин | 360°

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Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин

Канцлер ФРГ Шольц: Путин всегда разговаривал со мной в доброжелательном тоне

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Президент России Владимир Путин всегда разговаривает с канцлером Германии Олафом Шольцем в доброжелательном тоне. Об этом немецкий лидер сообщил в беседе с изданием Deutschlandfunk.

«Несмотря на то, что у нас весьма разные взгляды на ситуацию на Украине, тон Путина всегда доброжелательный», — сказал он.

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По словам Шольца, важно постоянно поддерживать контакт между сторонами, несмотря на то, что маловероятна возможность прихода к консенсусу.

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«После каждого нашего телефонного разговора с Путиным намечались некоторые подвижки, однако далеко они не зашли, к сожалению», — добавил канцлер.

В последний раз переговоры Путина и Шольца состоялись 14 сентября. Немецкий канцлер заявил, что просил главу Российского государства отвести войска с территории Украины, писала kp.ru.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и в целом обстановку на Украине.

Также ранее Шольц заявил о своем намерении продолжать прямые контакты с российским президентом.

Владимир Путин

Олаф Шольц

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