Шольц рассказал экономящим воду немцам о своем ежедневном душе

Рекомендации правительства Германии об экономии воды не сказались на привычном режиме канцлера Олафа Шольца. В день открытых дверей, когда члены кабмина встречаются с жителями страны он заявил, что принимает душ каждый день. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в Берлине.

Вопрос канцлеру об утреннем туалете и выполнении рекомендаций правительства задала одна из присутствующих на встрече девушек.

«Нам дали рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?», — спросила она у Шольца. В ответ глава правительства заявил, что принимает душ каждый день.

Рекомендации об экономии воды для бережного расходования ресурсов на фоне нехватки газа правительство Германии выпустило этой весной. К лету принимать душ по правилам стали более 62% жителей Германии.

Некоторые отказались от ежедневного мытья, а другие сократили время, проводимое под потоками воды. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что полностью изменил свои привычки, чтобы следовать рекомендациям правительства.