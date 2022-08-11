Шольц рассказал, что еще не расхотел быть канцлером, несмотря на обстановку в мире

Канцлер Германии Олаф Шольц поделился, что работает на занимаемой должности «с удовольствием», несмотря на все трудности. Об этом он рассказал на своей первой большой пресс-конференции, передали РИА «Новости».

Журналист спросил Шольца, не скучает ли он по своей предшественнице Ангеле Меркель на фоне такого количества кризисов в стране.

«Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием», — ответил тот.

В начале декабря 2021 года Германия торжественно проводила Ангелу Меркель с поста канцлера. На мероприятии были и факелы, и военный оркестр, и панк-музыка, и красные розы. А 8 декабря объявили имя нового канцлера. Им стал глава Социал-Демократической партии Олаф Шольц. Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как наследник Ангелы Меркель.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет размышления о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, обычные россияне не несут ответственности за происходящее на Украине.