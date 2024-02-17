17 февраля 2024, 16:29
Шольц призвал страны ЕС подписать с Украиной соглашение о безопасности
Шольц: все страны ЕС должны заключить с Украиной соглашение о безопасности
Лидеры всех стран Евросоюза должны подписать с властями Украины соглашение о гарантиях безопасности. Такое заявление сделал глава немецкого правительства Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Его выступление транслировали на сайте мероприятия.
«Я настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах», — сказал канцлер ФРГ.
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Накануне в Берлин приехал президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним Шольц подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Детали договора не раскрывались, однако позднее канцлер заявил, что Германия будет содействовать укреплению оборонного потенциала страны-союзника. При этом он подчеркнул, что немецкие войска не отправят на Украину.
В Совете безопасности России назвали это соглашение подтверждением союза «нацистов и бандеровцев».
Германия
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Украина
Олаф Шольц
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