Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым возобновить переговоры между Россией и Украиной для скорейшего урегулирования конфликта. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение», — привела газета «Известия» слова Шольца.

Геополитические интересы Украины, как отметил немецкий канцлер, должны быть учтены при заключении мирного договора.

В начале мая украинский посол Андрей Мельник оскорбил Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой». Так дипломат отреагировал на нежелание канцлера ехать в Киев после отказа видеть там президента ФРГ — Франка-Вальтера Штайнмайера. Это не первое скандальное высказывание Мельника. Тем временем власти Германии, похоже, стерпят и это оскорбление — по указке Запада.