Мир 02 июля 2023, 18:49 Шольц призвал обеспечить безопасность ЗАЭС независимо от хода конфликта Канцлер ФРГ Шольц: безопасность ЗАЭС необходимо обеспечить, несмотря на боевые действия Википедия

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Боевые действия на Украине не должны влиять на обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам политика, вместе с председателем Китая Си Цзиньпином он уже поднимал вопрос безопасности станции. Невозможность применения ядерного оружия также подчеркивали государства G20.

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«Этого (подрыва ЗАЭС — прим. ред.) нельзя допустить. Безопасность АЭС должна быть обеспечена, несмотря на конфликт», — сказал Шольц.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на подготовку киевским режимом диверсии на Запорожской атомной станции на фоне провала контрнаступления. По его словам, попытку теракта на ядерном объекте могут предпринять до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, где подтвердила, что не намерена взрывать ЗАЭС. В документе содержится призыв к генсеку организации принудить Украину воздержаться от провокаций в отношении станции.