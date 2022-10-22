Шольц призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО | 360°

Мир 22 октября 2022, 11:02 Шольц призвал не допустить прямого конфликта России и НАТО Канцлер ФРГ Шольц: прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти РИА "Новости"

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Нельзя допустить возникновения прямого конфликта между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Welt am Sonntag. Он отметил, что в сложившейся ситуации «недопустим любой неразумный шаг».

«Прямого конфликта между Россией и НАТО не должно произойти. <…> Здесь я придерживаюсь одного мнения с Джо Байденом», — подчеркнул Шольц.

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Отвечая на вопрос газеты о том, боится ли он, что конфликт на Украине перерастет в мировую войну, канцлер ответил, что не исходит из этого, но «как минимум нельзя упускать из виду эту угрозу».

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Ранее британский генерал Ричард Ширрефф предупредил, что прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией станет худшим сценарием развития ситуации на Украине, к которому НАТО совсем не готов.

Альянс не раз заявлял, что не воюет с Россией.

При этом бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон отмечал, что подрывом Крымского моста Украина хотела спровоцировать европейские страны к тому, чтобы вовлечься в конфликт.