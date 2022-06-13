Шольц призвал добиться скорой независимости Германии от российских энергоносителей

Германия должна быстро и безопасно обрести независимость от российских энергоносителей. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на экономическом форуме в Бад-Заарове.

По словам Шольца, Германия слишком долго и односторонне полагалась на поставки нефти, газа и угля из России.

«Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером [Германии] даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», — процитировала канцлера газета Die Welt.

Как подчеркнул Шольц, Германия должна как можно скорее стать независимой от российских энергоносителей. При этом процесс должен быть безопасным для страны. Также канцлер пообещал помочь Восточной Германии в вопросе преодоления последствий антироссийских санкций. Из-за объявленных ограничений там резко повысились цены на бензин.

«Нефтяное эмбарго не должно приводить к огромным региональным различиям в ценах на заправках», — заявил он.

Шольц добавил, что необходимо гарантировать безопасность поставок и доступность энергоносителей.