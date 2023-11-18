Мир 18 ноября 2023, 19:07 Шольц признался в желании поговорить с Путиным DPA: канцлер Германии Шольц заявил о готовности провести переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с необходимостью обговорить с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов. Об этом сообщило агентство DPA.

«Я буду говорить с ним», — заявил Шольц во время встречи с жителями населенного пункта Нутеталь рядом с Берлином.

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Канцлер признался, что пока не видит возможностей того, что Россия пойдет на уступки в конфликте с Украиной.

Посол в Берлине Сергей Нечаев 14 ноября отметил, что российская сторона не получала от Германии сигналов о возможности телефонных переговоров. Он выразил сомнение в том, что Шольц действительно стремится к диалогу с Путиным. По мнению Нечаева, в таких случаях намерения не афишируют публично.

Ранее канцлер ФРГ указал на важность поддержания контакта с Путиным. От сообщил, что диалог между странами необходимо продолжить из-за ситуации на Украине. По его словам, для урегулирования конфликта обе стороны должны провести переговоры, но для этого нужен «решающий шаг».