Мир 01 декабря 2022, 20:57 Шольц признался в нехватке боеприпасов для армии Германии Канцлер ФРГ Шольц: Вооруженные силы Германии испытывают дефицит боеприпасов YouTube

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Вооруженным силам Германии не хватает боеприпасов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил ТАСС.

«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами», — сказал он.

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По его словам, сейчас в Германии четко осознают важность пополнения собственных запасов. Он отметил, что дело не только в конфликте на Украине, но и в статистике страны. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, подчеркнул Шольц, заинтересована «в устранении этого пробела». Она делает все для того, чтобы разобраться с проблемой. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уже сообщал, что немецкая армия не обладает нужным количеством боеприпасов, поэтому власти начали активно закупаться у оборонной промышленности.

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Читатели немецкого портала Die Welt раскритиковали канцлера Германии за слова, произнесенные в адрес России. В эфире телеканала Welt Шольц сказал, что для ФРГ не имеет значения, чья именно ракета упала на территории Польши, ведь в любом случае «виновата Россия».