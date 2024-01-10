Мир 10 января 2024, 12:16 Шольц пришел в бешенство из-за помощи Украине The Telegraph: Шольц раздражен недостаточной помощью Украине со стороны ЕС Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/globallookpress

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Канцлера Германии Олафа Шольца раздражает слишком малая помощь Украине от некоторых стран Евросоюза. Как написала газета The Telegraph, он пытается надавить на союзников по «плану помощи Киеву».

«Канцлер просит коллег „активизировать свои усилия“ на фоне разочарования по поводу большей доли финансового бремени Германии», — сообщило издание.

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Олаф Шольц приказал европейским чиновникам составить список запланированных поставок оружия каждой страной на Украину. Канцлер заявил, что вклад государств в Украину «слишком мал».

«Этот шаг усилит давление на Францию, Италию и Испанию, чтобы они оказали больше поддержки Украине, поскольку поток западного оружия и помощи замедляется», — указали журналисты.

Германия стала вторым по величине международным спонсором украинского президента Владимира Зеленского после США. Ранее Шольц призвал страны Евросоюза увеличить расходы на поддержку Украины.

При этом ФРГ находится в незавидном положении. Страна продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на внутренние финансовые трудности. Немецкие фермеры устроили забастовки по всей Германии из-за мер правительства по экономии бюджета. Магазинные прилавки в ФРГ опустели. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев намекнул на вероятный «майдан» в Германии из-за протестов.