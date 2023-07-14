Мир 14 июля 2023, 14:31 Шольц «принял» в НАТО Украину вместо Швеции Канцлер Германии Шольц спутал Швецию с Украиной и заявил, что поддержал ее членство в НАТО РИА «Новости»

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На пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержал принятие Украины в НАТО. Он спутал ее со Швецией и вызвал смех в зале, сообщил ТАСС.

Встреча с журналистами прошла в Берлине после завершения саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11 и 12 июля. Олафа Шольца спросили, каким он видит место Швеции в альянсе, получили неожиданный ответ и рассмеялись.

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«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — сказал политик.

Турция согласилась ратифицировать заявку Швеции в НАТО, после чего она станет членом альянса. Украине участники саммита пообещали оказывать поддержку, но не назвали сроки вступления в союз. Слово «приглашение» внесли в коммюнике менее чем за двое суток до саммита — после того, как киевский режим уговорил США и Германию.

Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Украину не включат в НАТО, сообщил «Царьград». Евросоюз, по мнению канцлера, примет ее после завершения конфликта.