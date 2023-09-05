Мир 05 сентября 2023, 17:57 Шольц прибыл на Мюнхенский автосалон — 2023 с повязкой на глазу Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пиратской повязке приехал на Мюнхенский автосалон —2023 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на Международный автосалон в Мюнхене. Об этом сообщили «Известия».

Он зашел в зал в сопровождении делегатов. Шольц шел в классическом костюме и с повязкой на глазу. Канцлер был в хорошем настроении и помахал рукой гостям мероприятия.

Реклама

«Одним глазком: травмированный канцлер Олаф Шольц в пиратской повязке осматривает мюнхенский автосалон-2023», — отметили журналисты.

Во время пробежки 2 сентября канцлер упал и травмировал лицо. Из-за ссадин он даже отменил рабочую поездку в Херинген, которая должна была состояться на следующий день.

Шольц не постеснялся и опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х (экс-Twitter) фото с повязкой на глазу. На снимке видно, что на правой половине лица политика действительно множество ссадин. Канцлер заверил, что травмы на фото выглядят гораздо хуже, чем в жизни.

После этого в Сети появилось множество мемов с Шольцем. Сам политик ждал, что из его снимка сделают карикатуры.