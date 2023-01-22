Мир 22 января 2023, 19:32 Шольц прервал обращение к французам словами о Путине и Украине Канцлер ФРГ Шольц неожиданно заговорил о Владимире Путине посреди речи к французам РИА «Новости»

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего видеообращения, посвященного 60-летию годовщины с момента подписания Германией и Францией Елисейского договора, внезапно сменил тему. Немецкий политик заговорил о президенте России и украинском конфликте. Запись его выступления опубликовали в Twitter .

В ходе речи Шольц назвал Германию и Францию «друзьями и близкими партнерами», отметив, что сейчас очень важна защита и укрепление общих ценностей стран. После этого политик неожиданно заговорил о конфликте на Украине и упомянул президента России Владимира Путина.

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Канцлер Германии заявил, что «Путин не победит», а Украина будет и дальше получать оружие и военную технику от стран Европы.

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Шольц уже не первый раз делится своими размышлениями по поводу развития событий на Украине Выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что окончание украинского конфликта возможно только при условии поражения России.

С его слов, российской стороне уже якобы нанесли серьезный удар на рынке энергоносителей, а Германия смогла за несколько месяцев побороть зависимость от поставок российского газа.