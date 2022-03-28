Шольц предупредил о кризисе при резком эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ

Германия намерена сокращать зависимость от российских энергетических ресурсов, однако резкое эмбарго на поставки может отрицательно сказаться на рынке труда и промышленности, а также привести к экономическому кризису. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD.

«Мы сделаем все, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок», — сказал он.

Шольц призвал коллег принимать «взвешенные решения» по вопросам эмбарго ресурсов.

Канцлер напомнил, что от российских ресурсов зависят многие европейские страны, в связи с чем запрет на поставку способен спровоцировать безработицу среди населения.

«Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. <…> Правда в том, что мы бы спровоцировали существенный экономический кризис», — подчеркнул Шольц.

Ранее канцлер Германии уже призывал не забывать об обратном эффекте санкций против России. В частности, он отметил, что ограничительные меры, направленные против России, надо рассматривать с точки зрения обратного воздействия на возможности развития экономик стран, которые их принимают.