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    28 марта 2022, 02:50

    Шольц предупредил о кризисе при резком эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ

    Шольц: при резком эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ возможен экономический кризис

    Алексей Иванчин

    Германия намерена сокращать зависимость от российских энергетических ресурсов, однако резкое эмбарго на поставки может отрицательно сказаться на рынке труда и промышленности, а также привести к экономическому кризису. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD.

    «Мы сделаем все, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок», — сказал он.

    Шольц призвал коллег принимать «взвешенные решения» по вопросам эмбарго ресурсов.

    Канцлер напомнил, что от российских ресурсов зависят многие европейские страны, в связи с чем запрет на поставку способен спровоцировать безработицу среди населения.

    «Если бы данный импорт прервался за один день, то это привело бы к тому, что целые производственные ветви должны были бы прекратить свою деятельность. <…> Правда в том, что мы бы спровоцировали существенный экономический кризис», — подчеркнул Шольц.

    Ранее канцлер Германии уже призывал не забывать об обратном эффекте санкций против России. В частности, он отметил, что ограничительные меры, направленные против России, надо рассматривать с точки зрения обратного воздействия на возможности развития экономик стран, которые их принимают.