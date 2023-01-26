Мир 26 января 2023, 01:01 Шольц назвал сроки окончания конфликта на Украине Канцлер ФРГ Шольц: танки Leopard 2 эффективны, но конфликт на Украине закончится нескоро РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что, несмотря на высокую эффективности немецких танков Leopard 2, конфликт на Украине может закончиться нескоро. Так он ответил на вопрос в прямом эфире второго немецкого канала ZDF на вопрос, повлияют ли поставки Leopard 2 на исход спецоперации.

«Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны», — заявил Шольц.

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Канцлер с сожалением отметил, что нужно исходить из того, что конфликт не завершится в ближайшее время. Он предупредил, что России якобы не стоит рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны западных партнеров ослабнет.

При этом Шольц заверил, что НАТО не хочет становиться стороной конфликта и участником боевых действий. Над Украиной «ни в коем случае» не будет введена бесполетная зона, заявил канцлер. Также исключена отправка в зону боевых действий вооруженных сил альянса.

Первые немецкие танки Leopard доставят на Украину примерно через три-четыре месяца. Речь идет о поставке 14 единиц боевой техники. Вместе с Leopard 2 на Украину отправят личный состав, который обучит солдат ВСУ управлять танками.