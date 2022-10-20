Шольц предложил использовать фонд по борьбе с пандемией для преодоления энергетического кризиса | 360°

Мир 20 октября 2022, 11:35 Шольц предложил использовать фонд по борьбе с пандемией для преодоления энергетического кризиса Канцлер Шольц: для борьбы с энергокризисом надо использовать деньги из фонда для пандемии РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с идеей использовать деньги из европейского фонда по борьбе с пандемией для выхода из энергетического кризиса. Такое заявление он сделал во время выступления в Бундестаге, сообщил ТАСС.

По его словам, у Евросоюза есть достаточная финансовая мощь для противостояния энергетическому кризису.

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«Из фонда восстановления и повышения устойчивости, который мы вместе создали во время коронавирусной пандемии, до сих пор выплачена лишь пятая часть. Здесь в наличии еще есть свыше 600 млрд евро, которые могут укрепить наши экономики и использоваться для расширения возобновляемых источников», — сказал он.

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Шольц также заявил, что ФРГ победила зависимость от поставок российского газа. Кроме того, Германия пытается уменьшить потребление данного ресурса на 20%. Канцлер поблагодарил соотечественников за экономию энергии. Он отметил, что каждый сэкономленный киловатт-час повышает энергобезопасность страны.