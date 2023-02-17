Мир 17 февраля 2023, 18:11 Шольц пожаловался на отсутствие единства в Германии Канцлер Шольц заявил об отсутствии единства в ФРГ по санкциям и поставкам оружия РИА «Новости»

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Немецкое общество не поддерживает единогласно поставки вооружений на Украину и санкционное давление против России. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, написало РИА «Новости».

«Мы находимся в демократическом обществе. Некоторые уверены, что идея присоединяться к антироссийским санкциям не самая лучшая. Также многие выступают против поставок вооружений Украине», — сказал он.

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При этом Шольц отметил, что даже самые ярые сторонники поставок оружия и усиления санкций согласны с тем, что все решения необходимо принимать сообща.

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«Однако есть много тех, кто желает, чтобы мы делали все единогласно с партнерами, особенно США. Именно поэтому мне кажется, что все действия правительства встретят необходимую поддержку», — добавил немецкий канцлер.

Ранее депутат немецкого бундестага Грегора Гизи призвала кабинет министров выступить за полное прекращение поставок оружия украинским военным.