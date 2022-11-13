13 ноября 2022, 18:06
Шольц потребовал от Вьетнама занять четкую позицию по Украине
Канцлер ФРГ Шольц призвал Вьетнам занять ясную позицию в ситуации вокруг Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти Вьетнама четко определить свою позицию по конфликту на Украине. Об этом он заявил во время визита в Ханой, сообщило агентство DPA.
Шольц осудил спецоперацию России на Украине за нарушение международного права с опасными последствиями.
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«Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей», — отметил немецкий канцлер.
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В качестве примера он привел Индо-Тихоокеанский регион, где, по мнению Шольца, должна главенствовать сила права, а не право более сильного.
Шольц напомнил критикам о важности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Его не смогли переубедить и отговорить от прямых контактов с российским лидером. По мнению канцлера, Европа выступает за установление мира и завершение боевых действий на Украине.
Германия
Украина
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