Мир 13 ноября 2022, 18:06 Шольц потребовал от Вьетнама занять четкую позицию по Украине Канцлер ФРГ Шольц призвал Вьетнам занять ясную позицию в ситуации вокруг Украины РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти Вьетнама четко определить свою позицию по конфликту на Украине. Об этом он заявил во время визита в Ханой, сообщило агентство DPA.

Шольц осудил спецоперацию России на Украине за нарушение международного права с опасными последствиями.

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«Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей», — отметил немецкий канцлер.

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В качестве примера он привел Индо-Тихоокеанский регион, где, по мнению Шольца, должна главенствовать сила права, а не право более сильного.

Шольц напомнил критикам о важности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Его не смогли переубедить и отговорить от прямых контактов с российским лидером. По мнению канцлера, Европа выступает за установление мира и завершение боевых действий на Украине.