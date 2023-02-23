Мир 23 февраля 2023, 22:19 Шольц посчитал неразумным использование Украиной западного вооружения для атак на Россию Канцлер ФРГ Шольц: неразумно использовать поставляемое ВСУ оружие для нападения на Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канцлер Германии Олаф Шольц счел неразумным возможное использование поставляемого на Украину оружия для нападения на территорию России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF. Политик заверил, что этого не произойдет.

«Было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем [Украине], например, совершил бы нападение на российскую территорию», — заявил Шольц.

Реклама

Канцлер напомнил, что Германия «договорилась», что этого не произойдет. При этом Шольц подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока будет необходимо. Глава немецкого правительства заявил, что действия Германии в отношении Украины всегда направлены на эффективную защиту этой страны.

Реклама

Американские СМИ утверждают, что Запад и Украина готовят «неприятный сюрприз» для президента России Владимира Путина. Дальнобойные снаряды могут передать украинским военным еще до официального объявления, сообщило издание «Утро.ру».