Мир 23 апреля 2024, 14:48 Шольц попытался запретить России ссылаться на Канта Шольц: Россия стремится любой ценой присвоить себе Канта и его работы Kay Nietfeld / Global Look Press

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Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что у властей России нет оснований ссылаться на труды немецкого философа Иммануила Канта, поскольку его труды противоречат их убеждениям. Слова канцлера привело издание Die Welt.

По его мнению, Россия пытается «присвоить» труды Канта себе.

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«У Владимира Путина нет оснований ссылаться на Канта. Хотя бы исходя из того, что представления мыслителя о мире не совпадают с точкой зрения России о ситуации на Украине», — отметил Шольц.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с РИА «Новости» напомнил, что никто больше региона и России не сделал для увековечивания памяти философа.

«Напомню, что Кант скончался в статусе подданного российской короны. Это показывает позицию философа относительно России больше любых слов», — заявил он.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов включил Канта в список русских трофеев.