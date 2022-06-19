Шольц пообещал помочь решить технические проблемы «Северного потока —1»

Немецкое правительство примет меры для устранения технических причин ограничения поставок российского газа по «Северному потоку — 1», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова привело издание Tagesschau. Шольц также сказал, что считает необходимым выработать общую концепцию по разрешению ситуации.

Канцлер заверил, что власти готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам, чтобы в нужное время принять «правильное решение».

«В последние дни российский концерн „Газпром“ сократил поток газа по балтийскому трубопроводу „Северный поток“, связав это с техническими обстоятельствами и ремонтом. Во-первых, мы сейчас наблюдаем сокращение поставок газа в Германию и другие западноевропейские страны, что технически обосновано. Это может быть случайностью, но не обязательно», — заявил Шольц.

Правительство Германии будет следить за ситуацией и принимать меры для устранения технических причин для ограничения поставок российского газа.

«Газпром» снизил объем поставляемого в Европу газа со 167 до 67 миллионов кубометров в сутки, объяснив это отсутствием газовой турбины, которая «застряла» на заводе в Канаде после ремонта. Компания Siemens, которая занималась обслуживанием и ремонтом турбины, признала невозможность возврата оборудования из-за введенных Канадой антироссийских санкций.