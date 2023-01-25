Мир 25 января 2023, 02:27 Шольц пообещал немцам самую крупную в истории индустриальную модернизацию Канцлер Шольц анонсировал самую крупную в истории Германии индустриальную модернизацию РИА «Новости»

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Перед Германией стоит ряд задач: выйти из энергетического кризиса и провести самую крупную модернизацию промышленности с конца 19 века, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его слова транслировали на сайте торгово-промышленной палаты страны.

«Это неслыханный проект. Это самая большая индустриальная модернизация в Германии. Без малого через 22 года, пускай, и не все, но очень многое изменится», — пообещал глава правительства.

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О таких планах Шольц упомянул в контексте борьбы с энергетическим кризисом. Канцлер утверждает, что с ним удается успешно справляться. Германия избежала глубокой рецессии экономики и избавилась от энергоресурсов из России, подчеркнул политик.

Теперь ФРГ планирует выйти на самообеспечение источниками энергии. Шольц подчеркнул свою уверенность, что стране удастся это сделать.

Ранее сообщалось о решении Шольца отправить танки Leopard на Украину. Также немецкие власти могут разрешить Польше передать свои танки для нужды ВСУ.