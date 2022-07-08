Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России

Берлин намерен поддерживать Киев столько, сколько необходимо. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В эфире телеканала ZDF Шольцу задали вопрос о том, испытывает ли он тревогу в связи с тем, что если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование, и «47% людей в этой стране говорят сегодня, что они хотели бы согласия со стороны Украины отдать территории на востоке и на юге, чтобы эти санкции были закончены».

В ответ на это немецкий канцлер заявил, что «мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться».

«Я считаю, что действовать можно только при поддержке граждан, поэтому я считаю, что это (поддержка Украины — прим. ред.) может продолжаться очень долго», — добавил Шольц. Его слова привело РИА «Новости».