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Шольц отверг возможность прекращения импорта газа из России

Канцлер Германии Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в ФРГ

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Германия не может позволить себе полностью отказаться от импорта газа из России. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Во время встречи с жителями Эссена Шольц заявил, что страна преодолеет ситуацию с газоснабжением. Но это будет сложнее сделать, если Германия откажется «от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает» из России.

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«Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — привели «Известия» слова немецкого канцлера.

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Власти ФРГ, по словам Шольца, предприняли необходимые меры для борьбы с энергетическим кризисом в стране. К примеру, в Германии запустили важные процессы, которые связаны с заполнением хранилищ, введением в эксплуатацию электростанций и строительством терминалов для СПГ.

В будущем ФРГ предстоит расширять свою инфраструктуру для импорта газа, отметил Шольц. Это предстоит сделать, чтобы окончательно избавиться от зависимости, пояснил он.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что немецкие власти провели переговоры с зарубежными партнерами, но пока не нашли замену российскому газу.

Германия

Газ

Россия

Олаф Шольц

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