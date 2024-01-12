Мир 12 января 2024, 03:14 Шольц отказался выходить к бастующим фермерам в Котбусе Канцлер ФРГ Шольц не стал выходить к бастующим в Котбусе фермерам РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Котбус в Федеральной земле Бранденбург отказался выходить к бастующим фермерам. Об этом написала немецкая газета Bild.

«Шольц отказался от выступления на демонстрации фермеров перед заводом. Эту часть пришлось взять на себя его партийному другу Дитмару Войдке», — сообщило издание.

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Газета отметила, что ранее премьер-министр Бранденбурга Войдке поддержал сельхозпроизводителей и призвал власти ФРГ отказаться от сокращения субсидий и отмены льгот. В Котбусе забастовка началась 11 января, демонстранты протестовали против притеснений сельхозпроизводителей.

Жители Германии восстали против «самоубийственной» политики своей страны, заявил американский журналист Такер Карлсон. Он напомнил, что Германия позволила уничтожить «Северный поток», что искалечило экономику страны.