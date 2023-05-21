Мир 21 мая 2023, 10:21 Шольц оставил России послание по Украине Канцлер Германии Шольц назвал обучение пилотов ВСУ управлять F-16 посланием для России РИА «Новости»

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Обучение пилотов украинской армии управлять истребителями F-16 — сигнал для России. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, написала газета Berliner Zeitung.

«Проект изначально является посланием. Россия не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться», — написало издание.

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Российская сторона в ответ на сигнал «должна вывести войска», считает немецкий политик. Решение о том, когда, сколько и кто из стран предоставят киевскому режиму самолеты американского производства F-16 — пока не принято.

«Германия до сих пор не проявила готовности участвовать в обучении. Шольц подчеркнул, что для Украины уже делается очень многое. После США Германия является крупнейшим сторонником страны в плане финансовой, гуманитарной и военной помощи», — сообщила газета.

Ранее Италия заявила, что не будет поставлять Украине истребители F-16. Страна готова заняться обучением украинских пилотов, но этот вопрос тоже пока рассматривается. Однако в МИД России считают, что заявления США о поставках F-16 Украине — имитация правового поведения.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» оценил, какие могут быть последствия, если коллективный Запад все же решится на поставку F-16 ВСУ.