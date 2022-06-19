Шольц одобрил политику Меркель в отношении России

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на своем посту пыталась наладить контакты с Россией. Текущий глава немецкого правительства Олаф Шольц высоко оценил действия своего предшественника в этом направлении. Об этом сообщило издание Die Welt.

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — заявил он.

Также Шольц заявил, что в 2008 году он выступал на стороне Меркель в вопросе Украины в НАТО. Тогда власти Германии высказались против такого шага.

Ранее Меркель рассказала о причинах закупки трубопроводного российского газа во время ее работы на посту канцлера. По ее словам, использование этого вида топлива было более выгодным вариантом для немецких предприятий по сравнению со сжиженным природным газом (СПГ).

Кроме того, Меркель заявила, что считала необходимым налаживать и укреплять международные контакты Германии.